Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trunkenheit im Straßenverkehr

Zweibrücken (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am 20.08.2019 gegen 21:15 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße wurde bei einem Pkw-Fahrer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Nach einem Alkoholtest, der einen Wert von 1,1 Promille ergab, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Er muss mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell