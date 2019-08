Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270819-792: Oranges E-Bike gestohlen

Radevormwald (ots)

Ein oranges E-Bike der Marke Fischer haben Unbekannte am Montagmittag (26. August) in der Radevormwalder Innenstadt gestohlen. Die Besitzerin hatte ihr E-Bike gegen 12 Uhr im Bereich der Einmündung Kaiserstraße / Blumenstraße mit einem Bügelschloss an einer Straßenlaterne angeschlossen. Als sie zwei Stunden später weiterfahren wollte, war das Fahrrad mitsamt Schloss verschwunden. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell