Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerverkehrskontrollen auf der B55

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Am Mittwochmorgen (17.07.) führte der Verkehrsdienst der Polizei Gütersloh auf der Lippstädter Straße (B 55) in Langenberg Schwerverkehrskontrollen durch. Leider zeigte sich dabei erneut, dass es immer wieder zu eklatanten Verstößen kommt. Ein 51-jähriger spanischer Sattelzug-Fahrer einer spanischen Spedition, wurde mit nicht unerheblichen Verstößen gegen die Sozialvorschriften sowie das Arbeitszeitgesetz ertappt. Mit der Fahrzeugkombination wurde Stückgut aus Spanien für eine Langenberger Maschinenbaufirma transportiert. Gegen den Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der Fahrer musste für die fahrpersonalrechtlichen Verstöße eine Sicherheitsleistung in Höhe von 690,-EUR entrichten. Die Lkw-Kontrollen werden im Kreis Gütersloh konsequent und regelmäßig fortgesetzt. Die Missachtung solcher Vorschriften kann zu schwersten Unfallfolgen führen!

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell