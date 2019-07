Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Schlägerei geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Über eine Schlägerei zwischen mehreren Personen wurden wir gestern Nachmittag, gegen 16 Uhr informiert. Zwischen vier Personen soll es in einer Gaststätte in der Bismarckstraße zu einer Auseinandersetzung gekommen sein, bei der ein bisher Unbekannter einem 25-jährigen Ludwigshafener mit der Faust auf den Kopf geschlagen haben soll. Vor der Kneipe trafen wir den leicht verletzten 25-Jährigen und seine drei Begleiter an. Der Täter war nach der Tat in Richtung Rathauscenter weggelaufen. Bei ihm handelte sich um einen 25 Jahre alten Mann, 1,80m groß, schwarzes Haar. Er trug eine kurze schwarze Hose und ein weißes T-Shirt. Die Suche nach dem Täter verlief ergebnislos.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Hinweise zu dem Flüchtigen geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621/963-2122 oder per Email piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

