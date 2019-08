Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270819-793: Schulbeginn - Fuß vom Gas!

Oberbergischer Kreis (ots)

Auch die schönste Zeit geht einmal zu Ende - mit dem Ferienende in NRW am Mittwoch sind allmorgendlich wieder viele Schüler unterwegs und die Straßen wieder voller. Planen Sie daher am besten ein wenig mehr Zeit beim Weg zur Arbeit ein, damit sie entspannt an Ihrer Arbeitsstelle ankommen. Ab Donnerstag nehmen mit den neuen Erstklässlern viele Verkehrsteilnehmer am Verkehr teil, die mit den Regeln und den Gefahren des Straßenverkehrs noch nicht so vertraut sind. Mit umsichtiger und vorsichtiger Fahrweise können die erfahrenen Verkehrsteilnehmer dafür sorgen, dass Fehler der Kleinsten möglichst folgenlos bleiben.

Je jünger die Kinder, desto impulsiver und unberechenbarer sind sie. Daher lautet die Devise:

Fuß vom Gas! Seien sie bremsbereit, wenn Sie ein Kind sehen!

Wir Erwachsene nehmen Verkehrssituationen ganz anders wahr als Kinder. Diesen fehlt unser Erfahrungsschatz, sie können Geschwindigkeiten und Entfernungen noch nicht richtig einschätzen und haben mit Sichthindernissen wie zum Beispiel parkenden Autos zu kämpfen, die für uns Erwachsene aufgrund der Körpergröße kein Problem darstellen. Dies sollte man sich immer wieder in Erinnerung rufen - auch als Fußgänger. Kinder lernen am Verhalten der Erwachsenen - leider auch an den schlechten Beispielen.

An Bushaltestellen ist zudem besondere Vorsicht geboten. Ein mit Warnblinkanlage fahrender Bus darf nicht überholt werden. Steht der Bus, ist höchstens Schrittgeschwindigkeit erlaubt - in beide Richtungen!

Im letzten Jahr sind elf Kinder auf dem Schulweg verunglückt. Dies ist im Landesvergleich eine sehr geringe Zahl an Unfällen, aber die Polizei im Oberbergischen Kreis möchte diese Zahlen weiter senken. Daher appelliert sie nicht nur zu vorsichtiger Fahrweise, sondern wird in den kommenden Wochen auch verstärkt an Schulwegen zugegen sein, um dort unter anderem auch Geschwindigkeitskontrollen durchzuführen.

