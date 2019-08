Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rohrbach: Brutaler Überfall am Wochenende

Landau (ots)

Pressemitteilung der Kriminalinspektion Landau vom 21.08.2019:

Ein 58-jähriger Geschädigter verließ in der Nacht auf Sonntag, den 18.08.2019 zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr, eine Geburtstagsfeier welche in der Grillhütte Rohrbach stattfand. Auf dem Nachhauseweg wurde er, in Höhe der Klingbach-Apotheke, von einem bislang unbekannten Täter körperlich attackiert und ausgeraubt.

Bei dem Angriff zog sich das Opfer erhebliche Gesichtsverletzungen zu, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Angriff fand von hinten statt, weshalb eine Beschreibung des Täters nicht vorliegt. Der Täter konnte mit einer Beute von 10 Euro Bargeld unerkannt vom Tatort fliehen.

Wer hat die Tat möglicherweise beobachtet und kann Hinweise auf den oder die Täter geben. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalinspektion Landau unter der Telefonnummer: 06341-287-0 in Verbindung zu setzen.

