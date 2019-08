Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schulwegüberwachung in Rülzheim - gemeinsame Kontrolle mit dem Ordnungsamt

Rülzheim (ots)

Am Morgen des 21.08.2019 wurden zwischen 07:30 Uhr und 08:15 Uhr Verkehrskontrollen in der Schulstraße und in der Hoppelgasse in Rülzheim durchgeführt. Die Kontrollen erfolgten gemeinsam mit zwei Beamten vom Ordnungsamt Rülzheim. Bei etwa 40 kontrollierten Fahrzeugen waren zwei Kinder nicht ordnungsgemäß gesichert. Weiterhin mussten drei Mängelberichte wegen fehlender Papiere ausgestellt werden. Vier Fahrzeugführer wurden verwarnt, da sie zum Abliefern ihrer Kinder auf dem dortigen Gehweg hielten und dadurch andere Kinder behinderten.

