Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Germersheim (ots)

Eine Schürfwunde sowie Hämatome erlitt ein Radfahrer am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Germersheim. Ein Autofahrer hatte beim Abbiegen auf den Parkplatz des Bahnhofs einen Radfahrer übersehen und diesen hierbei erfasst. Am Fahrrad sowie am Auto entstand Gesamtschaden in Höhe von 1500 EUR.

