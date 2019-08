Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Heinrich-Heine-Platz, 16.8.2019, 11.00-11.45 Uhr Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 16.8.2019, in der Zeit zwischen 11.00 und 11.45 Uhr in Landau auf den Heinrich-Heine-Platz 10. Ein bislang unbekannter Pkw beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Pkw. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Aufgrund der Spuren müsste ein weißer Pkw am Unfall beteiligt gewesen sein. Der Schaden wird auf ca. 1000.--EUR geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu wenden.

