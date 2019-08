Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Ostbahnstraße 47, 17./18.8.2019 Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

In der Nacht vom 17./18.9.2019 kam es in der Zeit zwischen 22.00 und 09.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in Landau in der Ostbahnstraße 47. Ein auf dem Anwohnerparkplatz abgestellter VW Polo wurde von einem bislang unbekannten Verursacher hinten links an der Stoßstange beschädigt. Dieser entfernte sich von der Unfallstelle. Der Sachschaden wird auf 500.--EUR geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu wenden.

