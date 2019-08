Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Waffenstraße, 16.-19.08.2019 Sachbeschädigung

Landau (ots)

An einem Gebäude einer Bank kam es im Zeitraum vom 16.-19.8.2019 in Landau in der Waffenstraße nunmehr zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit zu einer weiteren Sachbeschädigung. Unbekannte besprühten die bereits beschädigte Klingelanlage nunmehr das Display mit schwarzer Farbe. Der Sachschaden wird auf 5000.--EUR angegeben.

Sachdienliche Hinweise auf die Verursacher der Sachbeschädigung erbittet die Polizei Landau unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de

