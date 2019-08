Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Falsche Gewinnversprechen

Kirrweiler

Eine 78-jährige Frau hatte einen Anruf von einem unbekannten Mann erhalten. Dieser teilte ihr mit, dass sie an einem Glücksspiel teilgenommen hätte. Man würde in den nächsten Tagen bei ihr vorbeikommen und 1000 Euro abholen. Die Frau reagierte richtig. Sie erklärte dem Unbekannten, dass sie zu keinem Zeitpunkt Lotterie gespielt hat und legte den Hörer auf. Die Polizei warnt vor telefonischen Gewinnofferten. Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern. Zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern. Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon und geben Sie keine persönlichen Informationen preis. Erstatten Sie in jedem Fall eine Strafanzeige bei Ihrer Polizei.

