Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Westheim: Vermeintliche Einbrecher wollten nur "chillen"

Westheim (ots)

Zwei vermeintliche Einbrecher, die über ein Hoftor geklettert waren, wurden am Montagabend gegen 23.15 Uhr der Polizei gemeldet. Die beiden Jugendlichen im Alter von 15 und 17 Jahren konnten in einem weiteren Vorgarten liegend angetroffen werden und gaben an, lediglich "chillen" zu wollen. Da beide alkoholisiert waren wurden sie zunächst zur Dienststelle verbracht und dort von ihren Vätern abgeholt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

