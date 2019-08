Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Stadtgebiet, 18./19.8.19 Betrunken Pkw geführt.

Landau (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle am 18.8.19, gegen 23.00 Uhr wurde im Stadtgebiet Landau ein 57-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab 0,96 Promille Atemalkoholkonzentration. Ein weiterer 33-jähriger Pkw-Fahrer wurde am 19.8.19, gegen 00.45 Uhr im Stadtgebiet Landau kontrolliert. Hier betrug die Atemalkoholkonzentration 0,73 Promille. In beiden Fällen erfolgte die Sicherstellung der Pkw-Schlüssel und Ordnungswidrigkeitenanzeigen die ein Bußgeld und ein Fahrverbot nach sich ziehen wird.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Landau



Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell