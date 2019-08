Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: müdes Kind löst Polizeieinsatz aus

Zweibrücken (ots)

Am Freitagabend rief um 18.15 Uhr ein verzweifelter Vater bei der Polizei an, um seinen zweijährigen Sohn als vermisst zu melden. Das Kind habe mit seiner 5-jährigen Schwester Zuhause im Garten gespielt. Nun sei der Junge verschwunden und niemand wisse, wo er sei. Noch während der Anfahrt zu der Örtlichkeit in die Hengstbacher Straße rief der Vater erneut an, um mitzuteilen, dass sich sein Sohn - unbemerkt von allen - ins Gartenhäuschen zum Schlafen gelegt habe. Er sei auch eingeschlafen und hätte so tief geschlafen, dass er die lauten Rufe seiner Eltern nicht gehört hätte. Die Beamten, die in diesem Moment vor Ort eintrafen, konnten sich davon überzeugen, dass es dem jungen Mann gut ging und dass er lediglich einen sehr verschlafenen Eindruck machte.

