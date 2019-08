Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum 10.08.2019 befuhr ein 26-jähriger Mann mit seinem Pkw BMW die B10 aus Richtung Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Landau. Als ein Reh die Fahrbahn überqueren wollte, wich der Fahrer dem Reh aus und verlor daraufhin auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw kam nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Felsgestein am Hang, überschlug sich und kam erst nach ca. 40m auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer und sein Beifahrer kamen leicht verletzt ins Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell