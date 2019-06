Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190627 - 691 Frankfurt-Eckenheim: Mit der Säge am Fahrrad erwischt

Frankfurt (ots)

(mc) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (27. Juni 2019) versuchte ein Mann in der Sigmund-Freud-Straße Fahrradschlösser mit einer Säge aufzuschneiden. Er wurde auf der Flucht festgenommen.

Es war etwa 01.50 Uhr, als die 32-jährige Mitteilerin nach Hause kam und den versuchten Diebstahl bemerkte. Der mutmaßliche Langfinger versuchte sich gleich an mehreren Schlössern, jedoch türmte er, als ihre Ankunft ihn bei der Tatausführung störte. Vergeblich, denn unweit vom Tatort stellten hinzugerufene Polizeibeamte den bislang unauffälligen 51-jährigen.

In Ermangelung von Haftgründen wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

