Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190626 - 690 Frankfurt-Niederursel: Zusammenstoß zweier Fahrradfahrer

Frankfurt (ots)

(em) In der vergangenen Nacht (25.-26.06.2019) kam es zwischen zwei Fahrradfahrern zu einem Unfall. Dabei wurden ein 49-jähriger Mann leicht und ein 51-jähriger Mann schwer verletzt.

Gegen 00.50 Uhr waren die zwei Männer in jeweils entgegengesetzter Fahrtrichtung auf dem Oberurseler Weg, einem Feldweg parallel zur Rosa-Luxemburg-Straße, unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen brannte an keinem der beiden Fahrräder das Frontlicht. Mutmaßlich haben sich die Fahrradfahrer mangels der Beleuchtung nicht bzw. zu spät gesehen und sind, als sie auf derselben Höhe waren, frontal zusammengeprallt.

Der 49-jährige Mountainbike-Fahrer befand sich in ambulanter ärztlicher Behandlung. Der 51-jährige Rennrad-Fahrer musste stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden. Der Rahmen des Rennrads war nach dem Zusammenprall zum Teil geknickt.

Die beiden Zweiräder wurden sichergestellt. Die Ermittlungen bezüglich des Unfallhergangs dauern an.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell