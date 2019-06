Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Medieninfo für das Pfingstwochenende der Polizeiinspektion Linz/Rhein vom 07.06. - 10.06.

Dienstgebiet Polizei Linz (ots)

Bad Hönningen - Raubdelikt in Supermarkt

Am Freitagnachmittag wurde eine männliche Person beim Diebstahl von Lebensmitteln sowie Spirituosen durch eine Mitarbeiterin des REWE-Marktes in Bad Hönningen erwischt. Als der Mann durch die Mitarbeiterin angesprochen wurde, händigte dieser zunächst eine Flasche Alkoholika an diese aus. Kurz darauf schubste er die Mitarbeiterin von sich weg und floh in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ohne Erfolg. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: 50-60 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, trug eine olivfarbene Hose, ein schwarzes Hemd, eine grüne Basecap und einen auffälligen hellgrünen Rucksack.

Zeugen die den räuberischen Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Linz unter der 02644/943-0 oder pilinz@polizei.rlp.de zu melden.

Linz am Rhein - Kontrolle von Jugendlichen / Drogenfund

Nach zurückliegenden Beschwerden wurden am Samstagabend erneut Jugendliche auf dem Gelände des Martinus-Gymnasiums in Linz gemeldet. Hier kam es insbesondere in den Abendstunden vermehrt zu Verunreinigungen durch unterschiedliche Personengruppe. Von der diesmal angetroffenen Gruppe wurden die Personalien festgestellt und ihnen wurde ein Platzverweis für die Örtlichkeit ausgesprochen. Im Zuge der Überprüfungen vor Ort konnte durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung auch eine geringe Menge Marihuana in einem in der Nähe befindlichen Mülleimer aufgefunden werden. Die Drogen konnten jedoch keiner der angetroffenen Personen zugeordnet werden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Unkel - Fahrraddiebstahl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag entwendeten Unbekannte ein schwarz-orangenes Mountainbike der Marke Ghost aus dem Innenhof eines Privathauses in der Sebastianstraße in Unkel. Offenkundig überstiegen die unbekannten Täter hierzu das verschlossene Zugangstor des Hauses und hoben das nicht weiter gesicherte Fahrrad über selbiges und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Bad Hönningen - Diebstahl von Weinblättern

Am Sonntagnachmittag wurden durch einen Zeugen mehrere Personen in einem Weinberg bei Bad Hönningen gesichtet, die offenkundig nicht als Erntehelfer dort tätig waren. Durch eine Streife der Polizeiinspektion Linz konnten die Personen noch angetroffen werden. Wie sich herausstellte pflückten die Personen tütenweise Weinblätter von den Reben und beabsichtigten diese für den späteren verzehr mitzunehmen. Gegen die angetroffenen Personen wurden Strafanzeigen wegen Diebstahls gefertigt.

Kasbach-Ohlenberg - Randalierer kommen Platzverweisen nicht nach

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde durch die Veranstalter der Pfingstkirmes in Ohlenberg zwei betrunkene junge Männer gemeldet, die vor Ort für Ärger sorgen würden. Bei Eintreffen der Streife wurde den beiden Personen angetroffen und ihnen wurde ein Platzverweis für das Kirmesgelände ausgesprochen. Diesem kamen die Beiden, wenn auch widerwillig, nach. Ca. eine Stunde später wurde einer der beiden zuvor Kontrollierten erneut auf dem Gelände gemeldet. Gegenüber der entsandten Streife erklärte der 26-jährige, dass ihn die Anweisungen der Polizei nicht interessieren würden und beleidigte die Beamten lautstark. Der junge Mann wurde letztlich zur Durchsetzung des Platzverweises und Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Dies wiederum veranlasste einen weiteren 27-jährigen Mann zunehmend aggressiver zu werden. Auch dieser erhielt durch die Veranstalter ein Hausverbot, dem er jedoch nicht nachkam, so dass unter zur Hilfenahme einer weiteren Streife der Polizeiinspektion Neuwied, auch dieser in Gewahrsam genommen wurde. Gegen beide Männer wurden Strafanzeigen gefertigt.

