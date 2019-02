Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Köbbinghauser Hammer. Feuerwehr beendet vierstündigen Einsatz in Industriebetrieb.

Bild-Infos

Download

Plettenberg (ots)

Rauchentwicklung in Werkstoffprüflabor entpuppte sich letztlich als Schwelbrand in einer Werkstoffschneidmaschine. Kein Produktaustritt durch chemische Stoffe. Schlussmeldung in Folgebericht.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Plettenberg

Thomas Gritschke

Pressestelle

Feuer- und Rettungswache Plettenberg

Am Wall 9a

58840 Plettenberg

Telefon: 02391- 923 497

E-Mail: pressestelle@feuerwehr-plettenberg.de

http://www.feuerwehr-plettenberg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Plettenberg, übermittelt durch news aktuell