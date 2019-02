Feuerwehr Plettenberg

FW-PL: OT-Kersmecke. Erster Flächenbrand im neuen Jahr in Plettenberg. Knapp 15 Quadratmeter Waldboden brannten.

Plettenberg (ots)

Es war der erste Flächenbrand im Jahr 2019, zu dem die Plettenberger Feuerwehr am Samstagabend gegen 18:30 Uhr ausrücken musste. Mit dem Stichwort "Flächenbrand klein", wurden die Einsatzkräfte der Feuerwache von ihren Kollegen der Feuer- und Rettungsleitstelle in Lüdenscheid, nach einem dort eingegangenen Notruf, zur Weidenstraße in Nähe zur Tunnelleitzentrale gelotst. Von dort waren Flammen und Rauch oberhalb einer stillgelegten Bahntrasse der ehemaligen Kleinbahn erkennbar. Nach verlegen einer Schlauchleitung zur Brandstelle, konnten 10 bis 15 Quadratmeter Waldboden mit einem Löschrohr abgelöscht werden. Zur Brandursache kann die Feuerwehr keine Auskunft erteilen. Bereits am Nachmittag war die Feuerwehr gegen 13:20 Uhr zum Böddinghauser Weg ausgerückt. Hier hatte in einem Mehrfamilienwohnhaus ein Rauchmelder in einer Wohnung Alarm geschlagen. Fehlalarm, wie sich wenig später herausstellte. Weder Rauch noch Feuerwehr hatten den an der Zimmerdecke angebrachten Rauchmelder ausgelöst, weshalb die alarmierten Einheiten von Feuer- und Rettungswache und Eiringhausen wenig später wieder in ihre Standorte einrücken konnten.

