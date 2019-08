POL-PDLD: Edesheim - Unfallhergang unklar

Polizeidirektion Landau

Kurz vor 17 Uhr kam es gestern (18.08.2019) auf der A 65 bei Edesheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Nach Aussage eines 37-jährigen Autofahrers hatte er ein Fahrzeug überholt, als sich von hinten ein Mercedes mit hoher Geschwindigkeit näherte. Beim Einordnen auf den rechten Fahrstreifen nach dem Überholvorgang touchierte der Mercedesfahrer das Fahrzeug des 37-Jährigen. Der 23-jährige Mercedesfahrer hingegen gibt an, dass ihn der 37-jährige Audifahrer zum langsamen Fahren gezwungen und ihn auf dem rechten Fahrstreifen überholt hätte. Dabei sei es zur Kollision gekommen. Verkehrsteilnehmer, die das Verkehrsgeschehen beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

