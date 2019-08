POL-WHV: Pressemeldung Wilhelmshaven, 03./04.08.19

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Friedliche Versammlung in der Innenstadt Angehörige einer ethnischen Minderheit führten am Samstag zwischen 10:00 Uhr und 13:00 Uhr eine angemeldete Versammlung in der Stadt durch. Nach einer Kundgebung und einer Gedenkfeier in einer Kirche wurde ein Aufzug von ca. 200 Teilnehmern von der Polizei durch die Stadt begleitet. Am Platz am alten Rathaus fand einen Abschlusskundgebung statt. Bei der friedlichen und kooperativen Versammlung kam es zu keinerlei besonderen Vorkommnissen.

Verdacht des Betruges Am Freitag wurde bei der Polizei eine Anzeige wegen Betruges erstattet. Ein 81 -und 88-jähriges Ehepaar aus Voslapp hatte eine auswärtige Firma beauftragt, die Auffahrt zu reinigen und Belag zu entfernen. Diese Arbeiten an einem Tag durchgeführt. Dieses geschah aber augenscheinlich wenig fachmännisch und oberflächlich. Dennoch wurde die Arbeit mit 3400 Euro entlohnt. Die Ermittlungen dauern an.

Versuchter schwerer Diebstahl In einem Seniorenheim in Fedderwardergroden wurde versucht, in einem Anwohnerzimmer am Samstagvormittag eine fest eingebaute Geldkassette unbefugt zu öffnen. Offenbar hatte man versucht, mittels eines Drahtes das Schloss zu manipulieren. Dieses misslang dem Täter, es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen.

Trunkenheit im Verkehr Nach Zeugenaussagen mit Hinweis auf einen betrunkenen Autofahrer kann Samstagmittag ein Fahrzeugführer in der Innenstadt angehalten und kontrolliert werden. Ein Test ergibt bei dem 29-jährigen eine Promillewert von 1,64. Vom Beschuldigten wird eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren folgt und der Führerschein wird eingezogen. Bei weiteren Kontrollen werden zwei Fahrzeugführer von Pkw angetroffen, die ebenfalls Alkohol vor Fahrtantritt genossen haben. Die festgestellten Werte von 0,96 und 0,68 Promille bewegen sich im Bereich einer Ordnungswidrigkeit, so dass entsprechende Anzeigen gefertigt werden.

Trunkenheit im Verkehr durch Fahrradfahrer Samstag, kurz nach Mitternacht wird in Heppens ein 42-jähriger Fahrradfahrer kontrolliert. Es wird erhebliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Test ergibt eine Alkoholkonzentration von 1,76 Promille. Auch in diesem Fall wird eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht mit leicht verletzter Person Freitag, gegen 14:20 Uhr, kommt es an der Einmündung Friedrich-Paffrath-Straße/Friedenstraße zu einen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Der verursachende Pkw-Fahrer biegt in die Friedenstraße ab und übersieht den entgegenkommenden Radfahrer, so dass es zum Zusammenprall mit dem Jugendlichen kommt. Der Verursacher hält zuerst an, unterhält sich mit dem Geschädigten, übergibt diesem 100 Euro. Anschließend entfernt er sich, ohne weitere Feststellungen zu ermöglichen. Es soll sich um einen silbernen, schweizer Pkw gehandelt haben. Der Jugendliche wird leicht am Knie verletzt, das Fahrrad beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel.: 04421/942-215 zu melden.

Fahren ohne Führerschein Samstagmittag erscheint ein 29-jähriger auf der hiesigen Wache und zeigt an, dass ihm eines seiner Kfz-Kennzeichen entwendet wurde. Er war zuvor während der Fahrt von einem Streifenwagen auf das Fehlen eines Kennzeichens angesprochen worden. Bei der Anzeigenaufnahme wird dann festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz eines Führerschein ist. Er muss sich somit für Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

