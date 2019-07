Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Hoheneck: Betäubungsmittelfund nach Personenkontrolle; Ludwigsburg: Geparkten Pkw beschädigt; Gerlingen: Verbotenes Fahrzeugrennen

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Hoheneck: Betäubungsmittelfund nach Personenkontrolle

Am Montag gegen 17.50 Uhr wollte eine Streife der Polizeihundeführerstaffel drei junge Männer auf dem Solitudeparkdeck einer allgemeinen Personenkontrolle unterziehen, woraufhin einer der Männer flüchtete. Der 20-Jährige konnte im Bereich des Stadtbads in einem Hinterhof versteckt angetroffen werden. Bei der Absuche des Bereichs mit einem Rauschgiftspürhund konnte in einer Hecke eine Tüte mit verkaufsfertig verpacktem Cannabis aufgefunden werden, die der junge Mann dort vermutlich weggeworfen hatte. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung des 20-Jährigen stellten die Beamten weitere Betäubungsmittel sicher.

Ludwigsburg: Geparkten Pkw beschädigt

Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr in der Unteren Kasernenstraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Audi beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Der Täter verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 07141/185353, entgegen.

Gerlingen: Verbotenes Fahrzeugrennen

Passanten verständigten am Montag gegen 21.25 Uhr die Polizei. Sie hatten beobachtet, wie zwei Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit von der Hauptstraße in die Urbanstraße fuhren. Offensichtlich hatte sich der 21-jährige Fahrer eines VW Golf mit dem 19-jährigen Fahrer eines Ford Focus ein Rennen geliefert. Dabei gefährdeten sie Fußgänger, die im dortigen Bereich unterwegs waren. Polizeibeamte machten den 19-jährigen kurze Zeit später im Stadtgebiet ausfindig. Beide Fahrer sich wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten müssen.

