Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Schönaich; Diebstahl in Altdorf

Ludwigsburg (ots)

Schönaich: Unfallflucht auf Einkaufsmarktparkplatz

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Samstag zwischen 09.50 und 10.15 Uhr in der Wilhelmstraße in Schönaich ereignete, sucht der Polizeiposten Schönaich, Tel. 07031/67700-0, nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen VW Caddy, der auf dem Norma-Parkplatz abgestellt war. Ohne sich um den verursachten Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub.

Altdorf: Sitzbank gestohlen

Bislang unbekannte Täter trieben im Laufe der vergangenen Woche auf einem Gartengrundstück entlang der Heerstraße, rechtsseitig zwischen Altdorf und der B 464, ihr Unwesen. Von dem Grundstück entwendeten sie eine dunkelgraue 3-Sitzer Metallbank mit Lehne, die eine Sitzfläche aus Kunststoff hat. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Bank geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Holzgerlingen, Tel. 07031/41604-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell