Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeirevier Bietigheim-Bissingen am Dienstag eingeschränkt telefonisch erreichbar

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag, 16. Juli finden technische Umstellungen an der Telefonanlage des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen statt. In diesem Zusammenhang kann es in der Zeit von 12:00 bis 14:00 Uhr zu kurzfristigen Ausfällen bei der telefonischen Erreichbarkeit der Dienststelle über die Rufnummer 07142/405-0, kommen. In dringenden Fällen wählen Sie bitte den Notruf 110.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell