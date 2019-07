Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Böblingen, Sindelfingen und Gäufelden

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: BMW aufgebrochen

Ein bislang unbekannter Dieb machte sich am Sonntag zwischen 18.30 und 22.50 Uhr an einen BMW zu schaffen, der in der Querstraße in Böblingen am Fahrbahnrand abgestellt war. Er schlug die Beifahrerscheibe ein, entwendete aus der Mittelkonsole Bargeld in noch unbekannter Höhe und ließ darüber hinaus noch zwei BMW-Embleme von den hinteren Felgen mitgehen. Der Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Sindelfingen: iPad gestohlen

Nachdem ein bislang unbekannter Täter am Samstagabend in der Hinterweiler Straße in Sindelfingen die Beifahrerscheibe eines am Fahrbahnrand geparkten Opel eingeschlagen und ein iPad aus dem Fahrzeug gestohlen hatte, sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, nach Zeugen. Gegen 19.00 Uhr hörte eine aufmerksame Zeugin einen lauten Schlag und stellte daraufhin die eingeschlagene Scheibe fest. Obendrein sah sie den mutmaßlichen Täter, der auf einem Fahrrad in Richtung Ortsmitte davonfuhr. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen jungen Mann handeln, der ein dunkelblaues Sweatshirt und eine Jeans trug. Alarmierte Polizeibeamte leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die jedoch ohne Erfolg blieben. Bei dem Diebesgut im Wert von über 400 Euro handelt es sich um ein iPad mit braunem Lederetui, das zur Tatzeit auf dem Beifahrersitz lag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden.

Gäufelden-Nebringen: Radio- und Navigationsgerät entwendet

Zwischen Donnerstag 07.00 Uhr und Samstag 19.00 Uhr hatte es ein unbekannter Dieb auf einen Autotransporter abgesehen, der in der Straße "In den Böden" im Ortsteil Nebringen auf einem Firmengelände abgestellt war. Der Täter schlug an dem Transporter die Beifahrerscheibe ein und gelangte so in das Fahrzeuginnere. Anschließend baute er das Radio- und Navigationsgerät aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie der Wert des Diebesguts sind derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032/2708-0 entgegen.

