Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch und vorläufige Festnahme in Leonberg

Ludwigsburg (ots)

Leonbeg-Eltingen: Einbrecher ergreifen die Flucht

In der Nacht zum Montag sind zwei bislang unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant, das sich im Leo-Center in der Leonberger Straße in Leonberg-Eltingen befindet, eingebrochen. Zwischen 01:55 und 02:10 Uhr hebelten sie eine Hintertür auf und verschafften sich so Zutritt zum Restaurant. Dort versuchten sie im weiteren Verlauf einen Tresor aufzubrechen. Hieran sind sie allerdings gescheitert, woraufhin sie sich mutmaßlich ohne Diebesgut aus dem Staub machten. Während der Tatausübung lösten die Einbrecher einen Alarm aus. Hinzugezogene Polizeibeamte konnten die Täter vor Ort jedoch nicht mehr antreffen. Bei ihnen handelt es sich vermutlich um zwei schlanke Männer, die etwa 180 cm groß sind und ihren Kopf jeweils mit einem Schal vermummt hatten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Leonberg-Eltingen: 21-Jähriger vorläufig festgenommen

Wegen sexuellen Missbrauch von Kindern ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg gegen einen 21-jährigen Mann, der am Samstag vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Leonberg gebracht wurde. Der Tatverdächtige hatte sich gegen 17:50 Uhr gemeinsam mit einem 29 Jahre alten Begleiter im Stadtpark in Leonberg bei einem Kinder- und Jugendfest aufgehalten. Die beiden Männer waren augenscheinlich alkoholisiert und liefen einer Kindergruppe im Alter von 12 und 13 Jahren entgegen. Der 21-Jährige zeigte zunächst sexuell motivierte Gesten in Richtung der Kinder. Sein Begleiter versuchte wohl den Tatverdächtigen von seinem Verhalten abzubringen und forderte ihn auf die Kinder in Ruhe zu lassen. Dieser Aufforderung kam der alkoholisierte Mann nicht nach. Er lief der Gruppe hinterher, zog seine Hose herunter, zeigte sein entblößtes Geschlechtsteil und äußerte dabei anzügliche Bemerkungen. Anschließend zog er seine Hose wieder nach oben. Nach dem Vorfall informierten die Kinder die Veranstalterin des Festes. Sie erteilte den beiden Männern einen Platzverweis und alarmierte umgehend die Polizei. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte die beiden Männer auf einer Wiese am Sprudelberg an. Sie wurden mit Handschließen gefesselt und zur weiteren Abklärung zum Revier gebracht. Da eine Mittäterschaft seitens des 29-Jährigen mutmaßlich ausgeschlossen werden konnte, durfte er nach Erhebung seiner Personendaten das Revier wieder verlassen. Der 21-jährige Tatverdächtige, der sich schon bei der vorläufigen Festnahme unkooperativ und aggressiv verhalten hatte, musste die restliche Nacht in einer Gewahrsamseinrichtung des Reviers verbringen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er am Sonntagmorgen auf freien Fuß gesetzt.

