POL-LB: Murr: Wohnwagen gestohlen; Vaihingen/Enz: Diebe auf Festplatz erwischt; Freiberg am Neckar: Baumstamm auf Schulhof angezündet

Murr: Wohnwagen gestohlen; Vaihingen/Enz: Diebe auf Festplatz erwischt; Freiberg am Neckar: Baumstamm auf Schulhof angezündet

Ludwigsburg

Murr: Wohnwagen gestohlen

Einen neuwertigen Wohnwagen der Marke Fendt im Wert von ca. 45.000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag zwischen 22:00 und 07:30 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße in Murr entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, entgegen.

Vaihingen/Enz: Diebe auf Festplatz erwischt

Nach einer Veranstaltung auf dem Grillplatz an der L 1125 zwischen Vaihingen/Enz und Großglattbach haben drei Männer im Alter von 22, 25 und 26 Jahren ein 50-Liter-Fass Bier, mehrere Flaschen Wein und einen Werkzeugkoffer in das Auto des 26-Jährigen geladen. Als das Trio versuchte, mit dem Auto den Festplatz zu verlassen, wurden sie vom Veranstalter bemerkt und mehreren Personen gelang es daraufhin, die Tatverdächtigen zu stoppen. Nach einem Gerangel ergriffen sie zu Fuß die Flucht, wurden aber durch Streifenbesatzungen des Polizeireviers Vaihingen/Enz ausfindig gemacht und vorläufig festgenommen. Der augenscheinlich alkoholisierte 26-Jährige, der mit seinem Pkw einen Fluchtversuch unternommen hatte, musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Freiberg am Neckar: Baumstamm auf Schulhof angezündet

Unbekannte haben am Sonntagabend auf dem Schulhof im Bereich des Hintereingangs der Oscar-Paret-Schule einen für den Werkunterricht vorgesehenen Baumstamm in Brand gesetzt. Das Feuer wurde gegen 22:15 Uhr bemerkt. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 15 Einsatzkräften vor Ort. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141/643780, entgegen.

