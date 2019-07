Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle in Erdmannhausen, Nufringen und auf der A81 bei Rutesheim

Ludwigsburg (ots)

Erdmannhausen: Unachtsamer Fußgänger verursacht Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 18.25 Uhr betrat ein 64-jähriger Fußgänger unvermittelt die Bahnhofstraße in Erdmannhausen. Ein herannahender 41-jähriger Lenker eines Opel mit Anhänger konnte nur durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß mit dem Fußgänger vermeiden. Allerdings löste sich durch die Vollbremsung ein 1000 Liter großer Wasserbehälter, welcher auf dem Anhänger des Opel mit mehreren Spanngurten befestigt war. Der Wasserbehälter prallte gegen das Heck des Opel wodurch die Heckscheibe zersplitterte. Der Anhänger kippte zu seiner rechten Seite um und touchierte hierbei einen ordnungsgemäß geparkten Audi. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,- Euro.

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer in Nufringen

Am Samstag, 14.07.2019, gegen 03.00 Uhr befuhr ein 21-jähriger Radfahrer die Rohrauer Straße in Nufringen und kreuzte dabei die Herrenberger Straße trotz für ihn rot zeigender Ampel. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 20 Jahre alten Mercedes Fahrer, welcher an der Kreuzung gerade bei Grün losgefahren war. Der Radfahrer wurde dabei über die Motorhaube abgewiesen und leicht verletzt. Wegen alkoholischer Beeinflussung wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt.

A81/Rutesheim: Pkw-Reifen geplatzt, 4 Leichtverletzte

Am Samstagabend, kurz vor 21.00 Uhr, platzte an einem auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe fahrenden Audi der linke hintere Reifen, wodurch der 56-jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Der Audi geriet uns Schleudern und kam nach rechts auf den Grünstreifen, wo er ca. 20m entlang eines Lärmschutzwalls entlang schlitterte. Schließlich kam er quer zur Fahrbahn auf dem rechten Fahrstreifen und dem Seitenstreifen zum Stillstand. Alle vier Insassen, ein Ehepaar und ihre beiden 14- und 19-jährigen Kinder, erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro.

