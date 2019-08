Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfallflucht in Annweiler

Annweiler (ots)

Am Morgen des 21.08.2019 ereignete sich in Annweiler in der Straße "Am Osterbächel" eine Verkehrsunfallflucht. Ein großer Sattelzug hatte vor dem Blumengeschäft zum Entladen geparkt. Ein anderer Wagen fuhr an dem Sattelzug vorbei. Der Wagen fuhr dabei über den Gehweg. Dort streifte dieser Wagen eine zur Entleerung bereitgestellte Mülltonne. Die Mülltonne fiel um und wurde beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ersten Hinweisen handelte es sich bei dem Unfallverursacher um einen schwarzen oder dunkelblauen Kleinwagen, der von einer jungen Frau gefahren worden war. Die Polizei Annweiler bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06346/964619 oder Mail pwannweiler@polizei.rlp.de

