Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Sachbeschädigung am Pkw

Rinteln (ots)

(svk)In der Nacht vom 03.08.2019 zum 04.08.2019 wurde in der Rintelner Nordstadt durch bislang unbekannte Täter der Außenspiegel eines weißen Ford B-Max beschädigt. Dieser parkte zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße ,,Auf der Bünte". Der Tatzeitraum kann zwischen 22:20 Uhr bis 00:30 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Rinteln entgegen.

