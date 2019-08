Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Kombi gesucht

Germersheim (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von 1000 EUR sind die Folge einer Verkehrsunfallflucht am Dienstagabend gegen 18 Uhr in Germersheim. Eine Zeugin hatte beobachtet wie ein dunkler Kombi mit NW - Kennzeichen (Neustadt an der Weinstraße) beim Ausparken im Bereich des TEDI - Marktes einen geparkten PKW der Marke Renault beschädigt hatte. Der entstandene Schaden befindet sich im Bereich der Fahrertür. Zu dem Fabrikat des Fahrzeuges bzw. zu dem Fahrzeugführer ist bis dato nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de entgegen

