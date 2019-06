Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Blauer VW Golf nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Uentrop (ots)

Nach einer Unfallflucht am Freitag, 14. Juni, auf dem REWE-Parkplatz an der Ostwennemarstraße sucht die Polizei einen blauen VW Golf. Dessen Fahrer beschädigte dort gegen 11.40 Uhr einen geparkten KIA. Der Unfall wurde von einer aufmerksamen Zeugin beobachtet. Am Steuer des VWs soll ein älterer Mann gesessen haben. Der Sachschaden am schwarzen Rio beträgt etwa 200 Euro. Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0. (cg)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell