Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Roter Kleinwagen nach Unfallflucht gesucht

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Unfallflucht beging ein bisher unbekannter Fahrer eines roten Kleinwagens am Sonntag, 16. Juni, im Einmündungsbereich Johann-Strauß-Straße/Ludwig-van-Beethoven-Straße. Er beschädigte dort gegen 17.35 Uhr einen geparkten BMW und fuhr anschließend in Richtung Meldelssohnstraße weiter. Der entstandene Sachschaden am grauen 7er beträgt etwa 2000 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Kleinwagen-Fahrer nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

