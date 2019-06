Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkohol- und Dogenfahrten gestoppt

Hamm-Stadtgebiet (ots)

Sich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss hinters Steuer zu setzen, ist gefährlich und kein Kavaliersdelikt. Im Rauschzustand besteht eine sehr hohe Unfallgefahr. Weil sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss fuhren, fielen vier Fahrzeugführer am vergangenen Wochenende der Hammer Polizei auf. Auf der Werler Straße wurde gegen 2 Uhr am frühen Montagmorgen, 17. Juni, ein 22-jähriger Mann aus Hamm mit einem Daimler angehalten und überprüft. Er führte einen positiven Atemalkoholtest durch. Am Sonntagabend, 16. Juni, gegen 20.20 Uhr, kontrollierten Polizisten auf der Römerstraße einen 54-jährigen Daimler-Fahrer. Der Hammer stand erheblich unter Alkoholeinfluss, musste die Beamten zur Wache begleiten und seinen Führerschein abgeben. Unter Drogeneinfluss war ein 31-jähriger Opel-Fahrer unterwegs, der am Samstagmorgen, 15. Juni, gegen 6.20 Uhr auf der Hammer Straße angehalten wurde. Am gleichen Tag, gegen 16.30 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 33-jährigen Kleinkraftrad-Fahrer auf der Hohenhöveler Straße. Der Mann aus Hamm führte einen positiven Drogentest durch. Zudem hatte er für den Motorroller keine Fahrerlaubnis. Alle Verkehrssünder mussten eine Blutprobe abgeben. (cg)

