Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rauchmelder verhindert Schlimmeres

Hamm-Mitte (ots)

Ein Rauchmelder warnte am Samstag, 15. Juni, vor einem bevorstehenden Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Rotdornschleife und verhinderte Schlimmeres. Gegen 7.50 Uhr wurden Anwohner auf das Alarmsignal des Melders in einer Erdgeschosswohnung aufmerksam. Sie alarmierten die Rettungskräfte. Die Feuerwehr öffnete ein Fenster, betrat die verqualmte Wohnung, weckte den 24-jährigen Wohnungsmieter und stellte den Herd in der Küche ab. Im Backofen befanden sich verbrannte Brötchen. Der junge Mann wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Nennenswerter Sachschaden entstand nicht. (cg)

