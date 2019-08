Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: A65, AS Neustadt-Nord - Brennender PKW

Ein technischer Defekt dürfte ursächlich für einen PKW-Vollbrand am heutigen Morgen gegen 09.05 Uhr auf der A 65 bei der AS NW-Nord in Fahrtrichtung Karlsruhe gewesen sein. Laut Angaben des 56-jährigen Fahrers hat es während der Fahrt einen lauten Knall gegeben, weswegen er auf den rechten Seitenstreifen fuhr. Unmittelbar danach sei sein Fahrzeug in Brand geraten. Die Feuerwehr war mit 30 Mann und 6 Fahrzeugen vor Ort und löschte den Vollbrand. Es kam während den Löscharbeiten zu Verkehrsbehinderungen und leichtem Rückstau.

