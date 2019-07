Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Arbeitsunfall bei Mulcharbeiten, Traktor stürzt um

Dreis-Brück (ots)

Am 06.07.2019 gegen 10:45 Uhr war ein 57-jähriger Mann aus dem Kreis Cochem-Zell als Lohnunternehmer mit Mulcharbeiten auf einer sogenannten landesplanerischen Ausgleichsfläche des Bundes im Bereich der Bundesstraße 421, in der Nähe des Industriegebietes "Radersberg" in Dreis-Brück beschäftigt.

Im Bereich eines Steigungsstücks fuhr der Verantwortliche aufgrund eines eigenen Fahrfehlers gegen einen geländebedingten Absatz, so dass der Traktor, ein kleiner John Deere, auf die Seite kippte.

Dem Verantwortlichen gelang es, sich aus eigener Kraft aus der Fahrerkabine zu befreien und seinen Sohn zu informieren, welcher die Rettungskräfte verständigte.

Der Verantwortliche wurde glücklicherweise nicht verletzt, es entstand lediglich leichter Sachschaden am Traktor.

Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte der Feuerwehren Dockweiler, Dreis-Brück und Daun wurde die Unfallstelle abgesichert.

