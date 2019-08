Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280819-796: Schwarzrote Honda CBR1000RR gestohlen

Bergneustadt (ots)

Zwischen 21 und 22 Uhr ist am Dienstag (27. August) in Bergneustadt-Pernze ein Motorrad der Marke Honda gestohlen worden. Der Geschädigte hatte die 15 Jahre alte, schwarzrote Honda CBR1000RR auf einem Parkplatz an der Einmündung Lieberhausener Straße / Am Stockhahn abgestellt. Als er nach einer Stunde zurückkehrte, war die Maschine verschwunden. An dem Motorrad war das Kennzeichen GM - TY 50 angebracht. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell