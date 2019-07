Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfallflucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag (31.07.2019) in der Hauptstätter Straße einen Unfall verursacht und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Unbekannte stand mit seinem grauen Familienvan gegen 14.45 Uhr an der Ausfahrt einer Tiefgarage in der Hauptstätter Straße und musste durch verkehrsbedingten Rückstau dort warten. Nachdem sich der Verkehr wieder in Bewegung setzte, fuhr der Unbekannte plötzlich auf die rechte Fahrspur, so dass ein 21-jähriger BMW-Fahrer auf die linke Fahrspur ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dort kollidierte er jedoch mit dem schwarzen Mercedes einer 74-jährigen Frau. Der Fahrer des grauen Vans setzte seine Fahrt unbekümmert fort, der Schaden an beiden Fahrzeugen beträgt nach ersten Schätzungen etwa 7.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu wenden.

