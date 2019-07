Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kinderwagen gestohlen

Stuttgart-Botnang (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag (30.07.2019) in der Leharstraße einen Kinderwagen gestohlen. Die 28-jährige Besitzerin stellte den Kinderwagen gegen 13.15 Uhr kurz am Treppenabgang vor dem Kindergarten ab, um dort ihre Tochter abzuholen. Als sie zurückkam, war der Wagen samt einer Tasche, in der sich die Wohnungsschlüssel befanden, verschwunden. Es handelt sich um einen Kinderwagen der Marke "Hauck", in den Farben Schwarz und Beige im Wert von rund 100 Euro. Zeugenhinweise erbitten die Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300.

