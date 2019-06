Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Flucht nach Ladendiebstahl

Hückelhoven (ots)

Ein unbekannter Mann wurde am Montag (17. Juni), gegen 15.50 Uhr, beim Ladendiebstahl beobachtet und verließ dann fluchtartig den Kassenbereich. Ein Kunde versuchte sich dem Mann im Ausgang in den Weg zu stellen und ihn festzuhalten. Der Täter versuchte sich loszureißen, wodurch ein Handgemenge entstand. In diesem wurde eine Plexiglasscheibe beschädigt. Es gelang dem Täter sich loszureißen und aus dem Geschäft zu flüchten. Dabei ließ er seine Jacke zurück. Er war etwa 20 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und hatte kurze, blonde Haare. Bekleidet war er mit einem hellen T-Shirt und einer langen Stoffhose. Wer hat die Flucht beobachtet oder kann Angaben zur Identität des Diebes machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

