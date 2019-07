Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrerin übersehen

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Ein 46 Jahre alter Autofahrer hat am Dienstagmorgen (30.07.2019) in der Augsburger Straße eine 51 Jahre alte Radfahrerin übersehen und ist mit ihr kollidiert. Die Radlerin wurde von Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht, auch ein Notarzt war vor Ort. Der 46-Jährige befuhr gegen 08.30 Uhr die Augsburger Straße von Obertürkheim in Richtung Untertürkheim und übersah die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, die von der Straße Imweg kam. Die Radlerin stürzte und erlitt hierbei schwere Verletzungen.

