Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sperrmüll angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Unbekannte haben am Montagabend (29.07.2019) in der Hasenbergstraße zur Abholung bereitgestellten Sperrmüll angezündet. Die Täter zündeten die bereitgestellten Gegenstände zwischen 20.00 Uhr und 21.45 Uhr an. Gegen 21.45 Uhr bemerkten Anwohner Brandgeruch und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Gleichzeitig begannen sie, mit Wassereimern zu löschen. Sie konnten die Flammen noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Der Rollladen eines Erdgeschossfensters des Gebäudes wurde durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

