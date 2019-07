Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb auf frischer Tat ertappt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag (26.07.2019) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Bekleidungsgeschäft am Kleinen Schloßplatz Kleidung gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige besuchte den Laden insgesamt drei Mal an diesem Tag. Ein Angestellter stellte nach dem zweiten Besuch einen Fehlbestand von drei hochwertigen Jeanshosen fest. Bei seinem dritten Besuch gegen 15.15 Uhr hielten dann mehrere Mitarbeiter den Verdächtigen fest, als sie entdeckten, dass dieser eine der gestohlenen Hosen trug und mit dieser flüchten wollte. Auch die Sicherungsetiketten der anderen Hosen stellte man später bei dem 23-Jährigen fest. Es entstand ein Schaden von über 1.000 Euro. Der marokkanische Tatverdächtige wurde im Laufe des Samstags (27.07.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

