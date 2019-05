Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ladendiebstahl

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 04.05.2019, um 09:00 Uhr ereignete sich in einem Einkaufsmarkt in der Arnulfstraße, Pirmasens ein Ladendiebstahl. Ein 42-jähriger Mann aus Pirmasens steckte Lebensmittel im Gesamtwert in Höhe von 122,00 Euro in seinen Einkaufstrolley und wollte den Markt wieder durch den Eingang verlassen, wo er jedoch durch den Filialleiter angehalten wurde. Bei der Aufnahme der Strafanzeige stellten die Beamten fest, dass der Mann mit 2,59 Promille alkoholisiert war, was nach Aussage dessen ein ganz normaler Wert bei ihm zu dieser Uhrzeit ist.

