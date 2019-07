Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mieter beraubt

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein 47 Jahre alter Bewohner ist am Samstag (27.09.2019) in seiner Wohnung in Degerloch von seinem 34 Jahre alten Vermieter aufgesucht und offenbar beraubt worden. Der 34-Jährige klingelte gegen 16.25 Uhr an der Wohnungstür des Mieters und forderte von ihm wegen geleisteter Renovierungsarbeiten mehrere Hundert Euro Bargeld. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, soll er hierbei mit einer Waffe hantiert und ein Messer gezeigt haben. Zudem schlug er dem 47-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Anschließend nahm er einen Fahrzeugschlüssel aus der Wohnung mit und fuhr mit einem Auto davon. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern noch an.

