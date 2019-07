Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Frau sexuell bedrängt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Freitag (26.07.2019) an der Liststraße eine 44 Jahre alte Frau sexuell bedrängt. Die 44-Jährige traf gegen 11.45 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses auf den mutmaßlichen Paketzusteller. Vor ihrer Wohnungstür umklammerte der Mann plötzlich die Frau von hinten und fasste ihr in den Schritt. Die Frau wehrte sich heftig, so dass der Täter von ihr abließ und flüchtete. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen und weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

