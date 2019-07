Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kleinkraftrad gestohlen

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte haben am Donnerstag (25.07.2019) oder Freitag (26.07.2019) an der Niersteiner Straße ein Kleinkraftrad gestohlen. Der Besitzer hatte sein silbernes Kraftrad der Marke Rex mit dem amtlichen Kennzeichen 335 OVP zuletzt gegen 21.15 Uhr gesehen. Am darauffolgenden Tag stellte er gegen 12.00 Uhr den Diebstahl fest. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 zu melden.

